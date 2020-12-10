اليوبي يشجع على اللقاح ضد كورونا: الاعتماد على مناعة القطيع ثمنه انهيار تام للمنظومة الصحية

شجع محمد اليوبي رئيس مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، المغاربةعلى تلقي لقاح كورونا، مسجلا اعتزازه بما اتخذته البلاد لتكون في مقدمة الدول والمستفيدين من اللقاح.

وقال اليوبي، في مداخلة له خلال ندوة نظمتها الجمعية المغربية للتواصل الصحي، إنه “لا يمكن أن نعتمد أو أن نرجوا كثيرا من مناعة القطيع، لأنه سيكون ثمن ذلك وفيات وحالات إصابة كثيرة وانهيار تام للمنظومة الصحية”.

وتحدث اليوبي باستفاضة عن الوضعية الوبائية بالبلاد، وقال إن نسبة تكاثر الحالات وصلت دون رقم واحد، وتحديدا إلى 0,92، وهو ما يعني أن هناك أمل لأن المؤشر دون رقم واحد يعني أن الوباء في طريه للاندحار.

وأضاف، “أتمنى أن يتم تأكيد ذلك خلال الأسابيع المقبلة”، ومعبرا عن أمله في أن لا يكون تراجع حالات الإصابة بكورونا ناتج عن عوامل تحول دون التبليغ عن بعض الحالات.

وأكد اليوبي أن هناك تراجع في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، إلا أن التأثير على عدد الوفيات يكون متأخرا شيئا ما، لذلك لم يلاحظ التأثير على الوفيات إلا في الأسبوع الرابع من شهر نونبر ليأخذ نفس منحى تطور الحالات.

وسجل اليوبي اختلافات في الوضع الوبائي بين الجهات، حيث قال إن هناك جهات بدأت تعرف بعض الارتفاع في الحالات والوفيات خصوصا الشرق ودرعة تافيلالت.