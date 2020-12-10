فتح باب ترشيحات الأحرار لامتحان نيل شهادة الدروس الابتدائية والسلك الإعدادي

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، عن فتح باب ترشيحات الأحرار لامتحان نيل شهادة الدروس الابتدائية وشهادة السلك الإعدادي برسم دورة 2021.

وقالت الوزارة في بلاغ لها آصدرته اليوم الأربعاء، إن إيداع ترشيحات الأحرار لاجتياز امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية وشهادة السلك الإعدادي برسم دورة 2120 سيتم حصرا على البوابة الإلكترونية للوزارة www.men.gov.ma، وذلك ابتداء من يوم غد الخميس، وإلى غاية يوم الثلاثاء 12 يناير 2021، كآخر أجل للترشيح.

ويتم الترشيح بصفة مترشح حر لاجتياز امتحانات نيل شهادة السلك الإعدادي، لتلاميذ مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المسجلين بالسنة الثالثة من السلك الإعدادي والحاصلون على شهادة الدروس الابتدائية أو شهادة نهاية الدروس الابتدائية أو ما يعادلهما، والمترشحون غير المسجلين بمؤسسات التربية والتعليم العمومي أو التعليم المدرسي الخصوصي والحاصلون على شهادة الدروس الابتدائية أو شهادة نهاية الدروس الابتدائية أو ما يعادلهما مع مضي سنتين قبل سنة الترشيح.

ويسمح بالترشيح لاجتياز امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية بصفة مترشح حر من فئة الصغار أو من فئة الكبار لكل شخص غير ممدرس، كما تتم عملية الترشيح عبر التسجيل عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للترشيحات داخل الآجال المحددة لذلك، مع تضمين البطاقة الإلكترونية للترشيح صورة حديثة العهد للمترشح، وإيداع ملف الترشيح الورقي بالمديرية الإقليمية التابع لها محل سكن المترشح، وذلك في أجل أقصاه 12 يناير 2021، على أن يرفق هذا الملف بوصل الترشيح المستخرج من البوابة الإلكترونية، وتضمين ملف الترشيح التزاما يقر فيه المترشح باطلاعه على القوانين الخاصة بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والتزامه بمقتضياتها، خاصة القانون رقم 02.13 بتاريخ 25 غشت 2016.

ويتعين على المترشحين الأحرار في وضعية إعاقة، والراغبين في الاستفادة من إجراءات تكييف شروط إجراء الاختبارات والتصحيح، إرفاق ملفات ترشيحهم بطلب في الموضوع معزز بملف طبي يثبت الإعاقة.