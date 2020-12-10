شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب ينعى الكاتب والأديب نبيل فاروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعي الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الكاتب والأديب الدكتور نبيل فاروق رمضان، الذى توفي اليوم الأربعاء.

وتقدم رئيس مجلس النواب، بخالص العزاء، لأسرة الكاتب نبيل فاروق، داعيا الله عز وجل أن يتغمده برحمته ويدخله فسيح جناته، وداعيا بالصبر والسلوان لأسرته.

توفى الدكتور نبيل فاروق رمضان، إثر أزمه قلبية، اليوم الأربعاء، ومن المقرر أن تكون صلاة الجنازة غدا الخميس فى مسجد طلعت مصطفى بالرحاب. وكتبت ريهام ابنة الدكتور نبيل فاروق، عبر حسابها الشخصى على فيس بوك، مساء اليوم: "توفى إلى رحمة الله تعالى والدى حبيبى الدكتور نبيل فاروق رمضان.. إثر أزمة قلبية.. نسأل الله العظيم أن يتغمده برحمته ويغفر له ويسكنه جنة الخلد منزلة النبيين والشهداء والصالحين"

يذكر أن الكاتب نبيل فاروق هو مؤلف روايات رجل المستحيل، وأشهر كُتّاب الجاسوسية ، وهو معروف ومشهور أيضاً بالأدب البوليسى والخيال العلمي، وقد صدرت له مجموعات وسلاسل قصصية من أشهرها: «ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000»، ولاقت قصصه نجاحاً كبيراً فى العالم العربي، وخصوصاً عند الشباب والمراهقين.