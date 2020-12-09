شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة بيانات لقاح «فايزر وبيونتك» في هجوم إلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

قالت شركة الأدوية الأمريكية فايزر وشريكتها الألمانية بيونتك اليوم الأربعاء إن وثائق مرتبطة بتطويرهما للقاح ضد مرض كوفيد-19 "تم الوصول إليها بشكل غير مشروع" في هجوم إلكتروني استهدف وكالة الأدوية الأوروبية.

وذكرت الوكالة، المسؤولة عن تقييم الأدوية واللقاحات الخاصة بالاتحاد الأوروبي والموافقة عليها، قبل ساعات إنه تم استهدافها بهجوم إلكتروني. ولم تقدم المزيد من التفاصيل.

وقالت الشركتان إنهما لا تعتقدان أنه تم اختراق أي بيانات شخصية للمشاركين في التجربة وأن الوكالة "أكدت لنا أن الهجوم الإلكتروني لن يكون له أي تأثير على الجدول الزمني لمراجعته (اللقاح)".

ولم يتضح بعد كيف ومتى وقع الهجوم ومن الجهة المسؤولة وما إذا كانت قد سرقت أي معلومات أخرى؟.