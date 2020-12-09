شكرا لقرائتكم خبر عن 17 ولاية أمريكية تنضم لدعوى قضائية لإلغاء نتائج الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت 17 ولاية أمريكية اليوم الأربعاء، دعمها لدعوى قضائية أقامتها ولاية تكساس أمام المحكمة العليا الأمريكية لإلغاء نتائج انتخابات الرئاسة. وأقامت ولاية تكساس دعوى قضائية أمام المحكمة العليا الأمريكية في محاولة لإلغاء نتائج التصويت في أربع ولايات خسرها الرئيس دونالد ترامب أمام الرئيس المنتخب جو بايدن في إطار مسعى لإلغاء الآثار المترتبة على نتيجة الانتخابات. واستهدف المدعي العام الجمهوري لولاية تكساس كين باكستون في الدعوى ولايات جورجيا وميشيجان وبنسلفانيا وويسكونسن التي كانت ساحات لمعارك انتخابية.

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