شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: ميليشيا الحوثي تواصل تهديد الأمن الإقليمي والدولي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة – ”الخليج 365”

قالت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، إن ميليشيا الحوثي تواصل تهديد الأمن الإقليمي والدولي، وذلك بعد تدمير زورقين مفخخين أطلقتهما الميليشيا.

وأوضحت قوات التحالف أن ميليشيا الحوثي المتطرفة أطلقت الزورقين المفخخين من مدينة الحديدة التي تقع على ساحل البحر الأحمر، مضيفة أن ميليشيا الحوثي تواصل تهديد الأمن الإقليمي والدولي.

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