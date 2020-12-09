شكرا لقرائتكم خبر عن شارع الشيخ زايد يتصدر غلاف مقطع «جوجل» لأهم أحداث العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تصدرت صورة شارع الشيخ زايد خالياً من السيارات بسبب حظر التجول في إمارة دبي وبرنامج التعقيم الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، غلاف مقطع جوجل لأهم أحداث العالم لعام 2020.

يذكر أنه تم إطلاق برنامج التعقيم الوطني في 26 مارس/آذار الماضي، إلى اكتماله في مختلف أرجاء الدولة ورفع البرنامج في 24 يونيو الماضي.

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