"صُحبة مثيرة للانتباه".. دروب جمعت الراحلين نبيل فاروق وأحمد خالد توفيق



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مهدي:

في عام 1977 نشرت مجلة "تان تان" في نسختها العربي، صفحة كاملة من أعمال القراء، في نصفها الأعلى رسوم باسم الطالب الجامعي حينذاك "نبيل فاروق" وفي نصفها الأخر أشعار للفتى الصغير "أحمد خالد توفيق"، حصل الاثنين على نسخة من المجلة، غمرتهما الفرحة من تواجدهما في العدد ولم يلتفت أحدهما إلى اسم الثاني، غير أن القدر جمعهما فيما بعد في طريق الصداقة والأدب والنجاح على مدار عقود.

الحياة لا تخلو من المفاجآت الكبرى، بعد اللقاء الأول الذي جمع "فاروق" بـ "توفيق" أدرك أن هناك "حاجة قدرية بينهم مثيرة للانتباه" كما يصف الكاتب الكبير الذي رحل عن دنيانا مساء اليوم الأربعاء "بينا رابط غريب، احنا الاتنين خريجين طب، مواليد طنطا، واكتشفنا إننا كنا ساكنين في نفس المنطقة، بينا شارع واحد" أمر يدعو للدهشة، عبر عنه "نبيل فاروق" كثيرًا في عدد من اللقاءات التلفزيونية.

جمعتهما الدروب مرة أخرى في التسعينيات، عندما فتحت المؤسسة العربية الحديثة للنشر الأبواب إلى الأقلام الشابة لإرسال أعمالهم الأولى لتقييمها والاختيار بينها لاكتشاف نجوم جدد في عالم الأدب، تحمس "توفيق" إلى خوض الخطوة، أرسل قصة قصيرة على عنوان المدون في المسابقة بمنطقة الفجالة "كنت وقتها المسؤول عن النشر لكن مسافر، لجنة قراءة تانية هي اللي شافت القصة" تم رفضها غير أن "فاروق" عند قراءتها أبلغ الإدارة بضرورة التعاقد معه "كان موهوب وأسلوبه منفرد وبيكتب شيء جديد وقتها تمامًا، قولتلهم الراجل دا هينافسنا، فخليه معانا أفضل".

حقق "توفيق" بسلسلة روايات "ما وراء الطبيعة" وأعماله الأخرى مثل "فانتازيا" نجاحات جيدة، ساهمت في إعلاء شأن المؤسسة التي ظلت الأكثر مبيعًا في الشرق الأوسط من خلال قراء "فاروق" عشاق الأدب البوليسي والخيال العلمي في "رجل المستحيل" و"ملف المستقبل" و"كوكتيل 2000" ظهرت منافسة شديدة بينهما يراها الأخير "هي وسيلة التألق، لما حد ينافسني هسعى إني أكون أفضل، والحقيقية مفيش حد مننا أثر على مبيعات الشخص التاني، كل واحد له جمهوره الخاص".

ظلت العلاقة ممتدة لنحو 30 عامًا، تُشكل تجربة كلا منهما وجدان أجيال عديدة تحبو نحو عالم الرواية والأدب من خلال أعمالهما، دافعًا بالثقافة والمعرفة وتطور إنتاجهم عن ما أُشيع حول الفن المُقدم منهما "فيه ناس قالت إن دا أدب للأطفال" حتى حصل "فاروق" على جائزة الدولة التشجيعية في الأدب عام 2008 وكُرم "توفيق" في مناسبات عدة من بينها جائزة الرواية العربية في 2016. واعترف الجميع بدور الراحلين في نشر المعرفة لسنوات طويلة.

فرّق الموت بين الصديقين في أبريل 2018، عندما توفى أحمد خالد توفيق، خبر هز الآلاف من محبيه وقرائه بجانب "فاروق" الذي قال خلال ندوته الثقافية في معرض الكتاب بدورته الأخيرة "حسيت بإن نص كياني راح مني" كان مؤلف فيلم "الرهينة" ومسلسل "العميل 1001" حريص دائمًا على حكي الذكريات الحلوة مع "توفيق" كأنها تُعيده إلى زمن يُحبه لم يعد موجودًا "حديث عن الأدب والفن وبلغة راقية".

وفي مطلع نوفمبر الماضي، عندما أُذيع مسلسل "ما وراء الطبيعة" على منصة نتفليكس العالمية، المستوحاة من سلسلة "توفيق" ساند "فاروق" التجربة بحماس شديد، قرر كمسؤول بالمؤسسة العربية الحديثة إعادة نشر جميع أعداد السلسلة الشهيرة "كنوع من أنواع المشاركة في الحديث، عشان يتواكب مع ظهور المسلسل اللي هيسعد ناس كتير زي ما الرواية أسعدتهم". بقيت علاقتهما قوية ومميزة حتى النهاية.