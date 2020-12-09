المغرب تسجل 4096 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 4096 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية صعودا من 2900 أمس، مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 388 ألفا و184 حالة.

كما سجلت 57 وفاة ارتفاعا من 50 حالة أمس، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 6427.

وتماثل للشفاء 3966 مصابا، مما يرفع عدد المتعافين إلى 341 ألفا و685 شخصا.

ويستعد المغرب في الأسابيع القليلة

المقبلة لبدء عملية تطعيم ضد كورونا، وقال بيان للقصر الملكي أمس إن اللقاح سيكون مجانيا.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم ارتفع إلى 68.2 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 68 مليونا و225 ألف

حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 44 مليونا، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و556 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وألمانيا والمكسيك وبولندا وإيران وبيرو.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.