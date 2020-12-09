حساب المواطن يكشف سبب إيقاف حسابات بعض المستفيدين

يعمل حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية بعد ساعات قليلة على إيداع الدعم المخصص للدفعة الـ37 لشهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج، وذلك في الموعد المحدد لصرف العائد الشهري للبرنامج والذي قرر تثبيته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ليكون في اليوم العاشر من كل شهر.

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فيما قامت خدمة المستفيدين خلال اليومين الماضيين بالرد على تساؤلات المواطنين الخاصة ببرنامج حساب المواطن عبر الصفحة الرسمية للبرنامج بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، حيث واجه الكثيرون مشكلة إيقاف حساباتهم، او عدم تحديث لبياناتهم.



وعرض أحد المواطنين مشكلته وقال:"تم إيقاف حسابي وتجميده في فترة الإعتراض مع وجود المستندات المطلوبة"، ليرد عليه خدمة المستفيدين:"نظرًا لعدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقاً بـ 90 يوم، فقد تم إيقاف حسابكم بالبرنامج ".



وتسائل البعض حول كيفية التسجيل في حساب المواطن، ليؤكد له خدمة المستفيدين أنه تم تعليق التسجيل في البرنامج، وفقًا للتعديلات المقررة على ضوابط دعم البرنامج، وتابعت:" أن التسجيل كان متاح منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 حتى دفعة 28 من شهر مارس 2020، لمن شملهم الدعم وتمت دراسة أهليتهم ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين".



ضوابط حساب المواطن

يذكر أن برنامج حساب المواطن أقر في الفترة الأخيرة بعض الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، وتعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد بالإضافة إلى تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.

وتضمنت تلك التعديلات:

. تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020م.

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. إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل

فرد بلغ عمره ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية: "عقد إيجار موحد من منصة إيجار، صك ملكية السكن، مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكري كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم".

. تحديد العاشر من شهر يونيو الماضي للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

. تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.

الشروط المطلوبة للاستفادة من حساب المواطن

. أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية.

. أن يكون حامل لبطاقات التنقل.

. عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

. أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

. أن تتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، حيث تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.