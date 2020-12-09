روسيا تحقق في أنباء عن تدنيس نصب تذكاري للجيش السوفيتي

أعلنت لجنة التحقيقات الروسية اليوم الأربعاء أنها تحقق في أنباء عن إقدام مجهولين على تدنيس نصب تذكاري للجنود السوفيت في ليتوانيا.

وأشارت سفيتلانا بيترينكو المتحدثة باسم اللجنة في بيان صحفي إلى أن الدائرة المتخصصة في كشف الجرائم المتعلقة بتمجيد النازية وتشويه التاريخ الوطني هي التي تقوم بالتحقيق في الحادث.

وذكر البيان أنه حسب معلومات اللجنة فقد قام مجهولون بصب طلاء أحمر على نصب تذكاري لجنود الجيش الأحمر الذين سقطوا في معارك الحرب

الوطنية العظمى (1941-1945) وعلى قبور الجنود في مدينة أوبيالياي شمال شرقي ليتوانيا، التي حرروها بدمائهم من النازية.

وجاء في البيان أيضا أن الواقعة تم الكشف عنها أثناء قيام نشطاء جمعية "الجنود المنسيون" الليتوانية المهتمة بالتاريخ العسكري، بتفقد المقابر الجماعية في المدينة.

وأعلنت اللجنة الروسية لمكافحة الإرهاب، يوم الثلاثاء، أنها قامت بإحباط 41 عملا إرهابيا منذ بداية العام الجاري في البلاد.

وقد ذكرت اللجنة في بيان خاص بها اليوم اليوم، أنه لم تُرتكب أية أعمال إرهابية في روسيا في العام الجاري، حيث تم إحباط 61 جريمة ذات طابع إرهابي في مرحلة الإعداد لها، من بينها 41 عملا إرهابيا.

كما أضافت اللجنة أنه تمت تصفية 49 إرهابيا واعتقال 36 من قادة العصابات الإرهابية و162 مسلحًا و591 ممولا خلال عام 2020.

وأشارت إلى أنه جرى ضبط حوالي 600 قطعة سلاح ناري و134 عبوة ناسفة وأكثر من 100 ألف طلقة و3 آلاف لغم وقنبلة يدوية وذخيرة أخرى، فضلا عن تصفية 50 ورشة لإنتاج الأسلحة تعمل بشكل غير قانوني.