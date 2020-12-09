رئيس الوزراء الإيطالي يعرب عن ثقته في إدارة بايدن

أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي على ثقته بأن إدارة الديمقراطي جو بايدن ستنتهج سياسة تعددية في تعاطيها مع القضايا الدولية.

وقال كونتي في خطاب أمام مجلس النواب الايطالي اليوم الأربعاء عشية القمة الأوروبية: "أنا على قناعة بأن الرئيس المنتخب بايدن سيكون له نهج إيجابي للغاية تجاه التعددية والعلاقات عبر الأطلسي".

وأضاف: "أنا متأكد من أنه سيعتبر أوروبا ذخرا للولايات المتحدة".

وكان كونتي قد صرح في وقت سابق بأنه "بوسع الولايات المتحدة الاعتماد على إيطاليا كحليف قوي وشريك استراتيجي".

ويسعى زعماء المؤسسات الأوروبية لعقد قمة أوروبية أمريكية خلال النصف الأول من العام القادم، وذلك وسط التوقعات بفوز الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأمريكية.

وأعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أن 100 مليون جرعة من اللقاحات ستعطى للأميركيين خلال 100 يوم.

وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي مساء يوم الثلاثاء، لتقيدم مشحيه للمناصب الصحية الرئيسية، إن أول 100 يومًا من ولايته تتطلب ارتداء الكمامات، وناشد الأمريكيين المساعدة وارتداء الكمامة لمئة يوم.

وأكد أن بلاده لن تتخلص بسهولة من وباء كورونا، مشددًا على ضرورة ارتداء الكمامات.

‏وقال إن على الكونجرس العمل على تمويل توزيع اللقاح في أمريكا، مشيرًا إلى أن ‏حزمة التحفيز الاقتصادية

الخاصة بكورونا مجرد بداية.

وأشار إلى أن ‏فتح المدارس وارتداء الكمامات يشكلان هدفين رئيسيين خلال مئة يوم، مؤكدًا أنه يجب حماية الأطفال من كورونا وإبقاؤهم في المنازل لمئة يوم.