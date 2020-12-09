شبهة اختلاس أموال عمومية في مهرجان للزعفران تقود رئيس جماعة للتحقيق

على خلفية مهرجان للزعفران، قررت وكيل الملك في مراكش، التحقيق مع رئيس جماعة نواحي تارودانت، بشبهة الاختلاس.
وقال محمد الغلوسي، رئيس جمعية حملية المال العام، في تدوينة له اليوم الأربعاء، إن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة رئيس جماعة تالوين دائرة تالوين إقليم تارودانت.
وأوضح الغلوسي أن طلب التحقيق مع رئيس الجماعة، يأتي من أجل شبهة إختلاس أموال عمومية، كنا أنه تمت إحالته على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال.
وتأتي هذه المتابعة القضائية حسب الغلوسي، على خلفية إفتراض وجود شبهة تلاعبات مالية بخصوص الدعم المخصص لمهرجان الزعفران الذي أقيم بالمنطقة والذي جرت العادة على تنظيمه كل سنة.
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