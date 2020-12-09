العثماني: الهدر المدرسي تقلص في المستوى الابتدائي إلى 0,40 في المائة

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء، أن تقليص نسب الهدر المدرسي، في صلب اهتمامات حكومته، مؤكدا أنه تم تقليصها.

وقال العثماني في افتتاحه لندوة دولية نظمتها الجمعية المغربية لجودة التعليم “أماكن”، حول موضوع مغادرة المدرسة مبكرا، إن هذا الموضوع في صلب الاهتمامات خصوصا في هذه الظروف وتأثيرها على ميدان.

وأوضح العثماني أن الجائحة خلفت تداعيات اقتصادية واجتماعية، ولم تكن منظومة التربية والتكوين ببعيدة عن هذه التداعيات، مضيفا أنه تم بذل الجهود لإيجاد الحلول الممكنة، منها اعتماد أنماط جديدة للتعلم باستعمال الإعلام والاتصال.

وأكد العثماني على أن التعليم هو السبيل الأساس لتنمية المجتمعات الإنسانية، والطريقة المثلى لتغيير حياة الناس للأفضل، ولذلك وضعت المملكة ضمن أهدافها الكبرى، حسب قوله إصلاح التربية والتكوين، و ضمان تعليم جيد ومنصف للجميع، والحيلولة دون مغادرة المتعلمين لمقاعد الدراسة قبل إنهاء مستويات التعليم الإلزامي.

ولتحقيق هذه الأهداف تم إطلاق عدد من المشاريع، مثل تعميم التعليم الأولي وتطوير التكوين المهني ودعم برامج التعلم الاستدراكي وبرامج التعلم كدى الحياة وبرامج التنمية الدامجة لذوي الاحتياجات الخاصة، كما ارتفع عدد المستفيدين من برنامج تيسير بثلاث مائة في المائة.

وقال العثماني أنه تم تسجيل تقدم في مؤشرات محاربة الهدر المدرسي، اذ انتقلت من 1,20 في المائة إلى 0,40 في المائة في المستوى الابندائي، خلال الموسم الدراسي السابق.