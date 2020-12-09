استفزازات تركية غرب سرت ومساعٍ لإشعال الحرب في ليبيا

الأربعاء 9 ديسمبر 2020

نفّذ الطيران التركي المسيّر طلعات استفزازية في مناطق الهيشة الجديدة وزمزم والوشكة، المتاخمة للخط الأحمر غربي سرت.



وأكّدت مصادر عسكرية، أنّ عدداً من المسيرات التركية رُصدت وهي تجوب مناطق غرب سرت بعد إقلاعها من مصراتة، إلّا أنّها لم تقترب من مواقع تمركزات الجيش الوطني، مشيرة إلى أنّ هذه الخطوة استفزازية وتكشف عن رغبة أردوغان في إشعال حرب جديدة، في تحدٍ صارخ للإرادة الدولية والجهود الأممية لتحقيق السلام في ليبيا.

في الأثناء، علمت «البيان» أنّ القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، نقل إلى المسؤولين في مصر تحذيرات من اندلاع حرب يخطط لها الأتراك وعدوان مرتقب يدبّر أردوغان لشنه على منطقة الخط الأحمر سرت الجفرة، بهدف خلط الأوراق وعرقلة الحل السياسي والإطاحة باتفاق جنيف بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة «5 + 5».

وقالت تقارير إعلامية إيطاليةاليوم الأربعاء، إن أردوغان هدد برد انتقامي شديد عقب سيطرة الجيش على سفينة شحن مملوكة لتركيا ترفع علم جامايكا بعد دخولها منطقة عمليات عسكرية قبالة ساحل منطقة رأس الهلال، مشيرة إلى معلومات عن تحليق عسكري تركي في منطقة سرت والجفرة، على خط الهدنة بين الجيش والميليشيات.

وكان الجيش الوطني أعلن حالة النفير العام في مناطق التماس مع الميليشيات على طول خط وقف إطلاق النار سرت الجفرة، مؤكداً استعداد قواته لمواجهة أي عدوان محتمل ينفذه مسلحو الوفاق بدعم القوات التركية ومرتزقة أردوغان.