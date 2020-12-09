شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يسجل 1274 إصابة بكورونا والجزائر 598 والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت الصحة اللبنانية اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 94199، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1149 حالة بعد تسجيل 20 حالة وفاة .
وسجلت الجزائر خلال الـ24 ساعة الماضية 598 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19 )، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالوباء إلى 90014 إصابة.
وأوضحت الصحة الجزائرية أنها سجلت أيضا 15 حالة وفاة بالفيروس ، ليصل عدد الوفيات إلى 2554 حالة وفاة.
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