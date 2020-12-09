موجة ثانية من جائحة كورونا ساحتها جنوب إفريقيا



أعلن وزير الصحة في جنوب إفريقيا زويليني مخيزي اليوم الأربعاء اندلاع موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا في بلاده. وقال مخيزي بخطاب متلفز: "نشهد الآن موجة ثانية من كورونا... حدد علماؤنا معايير محددة، ونحن الآن نعمل على تلبيتها". وحسب موقع "وولرد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي إصابات كورونا في جنوب إفريقيا بلغ 828598، ووفياته 22574، فيما تماثل 754658 شخصا للشفاء.

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