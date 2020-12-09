دولة عربية تعفي مواطني 103 دول من تأشيرة الدخول

وقالت شرطة سلطنة عمان في حسابها على "تويتر" إنه يجب أن يكون لدى الزائرين حجز فندقي مؤكد وتأمين صحي وتذكرة عودة.

وأضافت "تعلن شرطة عمان السلطانية عن إعفاء رعايا 103 دول من تأشيرات الدخول إلى السلطنة لمدة 10 أيام وذلك وفق الضوابط والشروط المحددة ومنها وجود حجز فندقي مسبق ومؤكد وتأمين صحي وتذكرة سفر للعودة"، العربية منها، الأردن – مصر – تونس – الجزائر – لبنان – المغرب – موريتانيا.

