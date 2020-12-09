دولة عربية تعفي مواطني 103 دول من تأشيرة الدخول

أعلنت الشرطة العمانية، الأربعاء، أن سلطنة عمان ستعفي رعايا 103 دول من الحاجة إلى تأشيرة دخول للإقامة لمدة تصل إلى 10 أيام في خطوة لدعم السياحة.
وأضافت "تعلن شرطة عمان السلطانية عن إعفاء رعايا 103 دول من تأشيرات الدخول إلى السلطنة لمدة 10 أيام وذلك وفق الضوابط والشروط المحددة ومنها وجود حجز فندقي مسبق ومؤكد وتأمين صحي وتذكرة سفر للعودة"، العربية منها، الأردن – مصر – تونس – الجزائر – لبنان – المغرب – موريتانيا.
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