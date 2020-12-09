خلال 24 ساعة.. 533 وفاة جديدة بكورونا في بريطانيا



أعلنت السلطات البريطانية اليوم الأربعاء عن تسجيل 533 وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا في خلال الـ24 ساعة الماضية. وجاء في بيان نشره الموقع الحكومي الخاص بمتابعة جائحة كورونا في بريطانيا، أن 16578 إصابة جديدة تم تسجيلها في البلاد منذ أمس الثلاثاء. وكانت بريطانيا سجلت الثلاثاء 12282 إصابة و616 وفاة بـ"كوفيد-19".

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