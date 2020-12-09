 الرئيس الأمريكي ترامب يهدد رسميًا باستخدام "الفيتو" لوقف عرقلة صفقة بيع أسلحة للإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد الجهود المبذولة في الكونغرس لعرقلة خطط بيع أسلحة بقيمة 23 مليار دولار للإمارات.



ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ، في وقت لاحق من اليوم، على مشاريع قوانين برفض المبيعات.

وقال البيت الأبيض في بيان إن المبيعات تدعم بشكل مباشر سياسة الولايات المتحدة الخارجية، وأهداف الأمن القومي، عبر“تمكين الإمارات من ردع السلوك العدواني والتهديدات الإيرانية المتزايدة“ بعد إبرام اتفاق سلام بين الإمارات و إسرائيل.

وتشمل الصفقة ما يصل إلى 50 طائرة من طراز إف-35، وهي المقاتلة الأكثر تقدمًا في العالم، وما يزيد على 14000 من القنابل والذخائر، وثاني أكبر عملية بيع طائرات مسيّرة أمريكية لدولة واحدة.

ويستلزم القانون الأمريكي قيام الكونغرس بمراجعة صفقات الأسلحة الكبرى، ويسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بفرض إجراء عمليات تصويت على مشاريع قرارات بالرفض.

لكن لكي تصبح واجبة النفاذ، يتعين إقرارها في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون، ومجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون، وأن تحصل مشاريع القرارات على أغلبية الثلثين في كلا المجلسين لكي تنجو من الفيتو الرئاسي الذي يتمتع به ترامب.