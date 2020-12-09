ما لا تعرفه عن بدر الحميدي النائب في مجلس الامة الكويتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 ديسمبر 2020

نجح النائب في مجلس الأمة الكويتي بدر الحميدي، والذي حصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات النيابية، في الاقتراب من مقعد رئاسة المجلس، بعد إعلانه الترشح له.

ويعتبر الحميدي سياسيا مخضرما في الكويت، فقد سبق وأن شارك في التشكيل الوزاري من العام 2003 وحتى العام 2006، وحمل حقيبة وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان ووزارة الإعلام.

ولد بدر ناصر الحميدي الشمري، البالغ 69 عاما، في منطقة القبلة في العاصمة الكويت العام 1951م، وتخرج من كلية علوم الطيران العام 1971م، ويحمل دبلوما في الإدارة العام 1981م. وفي العام 1999م عيّن عضوا للمجلس البلدي، كما أنه عضو مجلس إدارة شركة ”أوريدو الكويت“ للاتصالات.

وكان الحميدي رياضيا في شبابه فهو أحد أبطال الكويت في السباحة لمسافات طويلة، وأول عربي يخوض سباق الهواة ”كابري نابولي“ الإيطالية في السباحة، حيث حصد المركز الرابع.

ونجح بدر الحميدي في كسب المعارضة الكويتية، خلال دعوته لاجتماع للنواب في مجلسه عقب فوزه كنائب في مجلس الأمة، وإعلانه ترشحه لرئاسته.

ويعتبر من مؤيدي قانون العفو الشامل، وتغيير قانون الانتخاب، وإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية وهي كلها مطالب للمعارضة الكويتية.

فيما يتهمه معارضوه بـ“العنصرية“ بسبب ما وصفوه بتشكيكه بالهوية الوطنية، ومعارضته تجنيس أبناء الكويتيات، كما يعتبر معارضو الحميدي أنه ”استغل المعارضين للتسلق إلى منصب رئاسة المجلس“، بدعوى أنه لم يكن له موقف من الحراك الشعبي، إضافة إلى اتهامه أنه من أبناء الطبقة التجارية، وهي ذات الطبقة التي قدم منها المرزوق.

بدر الحميدى صدقونا اذا وصل لرئاسه مجلس الامه سيعض الاعضاء اصابع الندم على هذا الفعل لان هذا الشخص يستحيل ان يقدم شئ للمواطن ويتسبب بشق وحده المجتمع لان ( العنصريه لايمكن ان تبنى وطن او تهتم بمعاناه المواطن ) هذا من مجموعه الثمانين سيئه الصيت #بدر_ناصر_الحميدي