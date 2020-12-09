50 ألف كمامة في حضرموت صنعتها نساء اليمن

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وشارك في تصنيع الكمامات أكثر من 60 امرأه من النازحين والمجتمعات المضيفة، حيث أخذن دورا قياديا في الاستجابة المجتمعية لمواجهة الفيروس، وتلقين تدريبا على الخياطة وإنتاج الكمامات بشكل خاص، مما أدى إلى تحسين دخلهن والاعتماد على ذاتهن بشكل أكبر.وسيستفيد من هذه المساعدات سكان المديريات والمناطق التي ينتشر فيها الوباء، وسيتم توزيع الكمامات بالتعاون مع السلطات المحلية.
على صعيد آخر، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 203 أطنان و300 كجم من السلال الغذائية للأسر الأشد ضعفا في مديريتي رماه وثمود بمحافظة حضرموت، استفاد منها 11.400 فرد.
وتسلمت منظمة الصحة العالمية من مركز الملك سلمان للإغاثة شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك لمجابهة حمى الضنك والملاريا في اليمن.
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