داعش يفجر بئرين نفطيتين في كركوك

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وأوضحت المصادر «عناصر من تنظيم داعش قاموا فجر اليوم بتفجير بئرين نفطيين ضمن حقل خباز النفطي، أحد أكبر حقول شركة نفط كركوك، والنيران اندلعت وتصاعدت سحب من الدخان الكثيف في سماء المنطقة».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت مصادر بشركة نفط الشمال بكركوك أن تنظيم داعش استهدف فجر أمس بئرين نفطيتين بعبوات ناسفة في حقل خباز النفطي غرب مدينة كركوك (250 كلم شمال بغداد).وأوضحت المصادر «عناصر من تنظيم داعش قاموا فجر اليوم بتفجير بئرين نفطيين ضمن حقل خباز النفطي، أحد أكبر حقول شركة نفط كركوك، والنيران اندلعت وتصاعدت سحب من الدخان الكثيف في سماء المنطقة».

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