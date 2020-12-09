شكرا لقرائتكم خبر الأمم المتحدة: 80 مليون لاجئ في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وتأتي هذه الزيادة رغم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى وقف القتال أثناء مواجهة العالم لجائحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين «إن عدد اللاجئين والنازحين داخليا في أنحاء العالم ارتفع ليتجاوز 80 مليونا منتصف هذا العام».وتأتي هذه الزيادة رغم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى وقف القتال أثناء مواجهة العالم لجائحة كورونا

كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: 80 مليون لاجئ في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.