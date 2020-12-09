صلاح يصنع التاريخ مع ليفربول في «الأبطال»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: "الخليج"

بات النجم المصري محمد صلاح الهداف التاريخي لفريقه ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا «شامبينز ليغ»، بعد خوضه 39 مباراة فقط، بعدما افتتح التسجيل لـ«الريدز» في شباك ميتيلاند الدنماركي في الثانية 55 ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في النسخة الحالية.

وتفوق صلاح بوصوله إلى الهدف 22 في دوري أبطال أوروبا على أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد صاحب 21 هدفاً، في حين يأتي السنغالي ساديو ماني ثالثاً برصيد 17 هدفاً، والبرازيلي روبرتو فيرمينو رابعاً برصيد 15 هدفاً.

ولم يكتف صلاح برقم الهداف التاريخي، بعدما بات هدفه في الثانية 55 الأسرع لليفربول في تاريخ البطولة، كما أصبح صاحب أسرع هدف للاعب إفريقي على الاطلاق، متفوقاً على أساطير القارة السمراء مثل الليبيري جورج ويا والإيفواري ديديه دروجبا.

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