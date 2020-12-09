شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يوضحون أصل «التيروصورات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - رويترز

قال علماء من المتحف الأرجنتيني للعلوم الطبيعية في بوينس آيرس، الأربعاء، إنهم ربما يكونون قد توصلوا إلى حل لأحد الألغاز القديمة في علم الأحافير، وهو أصل الزواحف الطائرة «التيروصورات» التي حكمت السماء في الوقت الذي هيمنت فيه الديناصورات على الأرض.

وأوضح الباحثون أن مجموعة من الزواحف الصغيرة الغامضة من العصر الترياسي، والتي تم التعرف عليها عبر عدد قليل من أجزاء الهياكل العظمية في الولايات المتحدة والأرجنتين والبرازيل ومدغشقر، هي فيما يبدو الأصل التطوري للتيروصورات.

وظهرت هذه الزواحف لأول مرة منذ حوالي 237 مليون سنة، وكانت صغيرة بشكل عام وربما كانت آكلة للحشرات لكنها لم تكن تستطيع الطيران. وأصبحت التيروصورات أول الفقاريات الطائرة على الأرض، قبل زمن طويل من ظهور الطيور ثم الخفافيش.

وقال عالم الأحافير مارتن إيزكورا من المتحف الأرجنتيني، المؤلف الرئيسي للدراسة التي نشرت في دورية نيتشر «أصل التيرصورات كان واحداً من أكثر القضايا غموضاً في علم الأحافير منذ الاكتشاف الأول للتيروصورات في أواخر القرن الثامن عشر».

وتعود أقدم التيروصورات المعروفة في سجل الأحافير إلى حوالي 220 مليون سنة، مع تطورها تشريحياً بشكل كامل بحيث تستطيع الطيران، بما في ذلك أجنحة تكونت من غشاء يمتد من الكاحلين إلى إصبع رابع زاد طوله بشكل استثنائي.

ومن خلال دراسة الأحافير المكتشفة سابقاً والمكتشفة حديثاً باستخدام تقنية المسح المتطورة وصنع النماذج ثلاثية الأبعاد، حدد الباحثون ما لا يقل عن 33 سمة هيكلية تشير إلى وجود رابط تطوري بين الزواحف الصغيرة والتيروصورات. وتشمل هذه السمات شكل الأذن الداخلية والمخ والأسنان، وكذلك أوجه تشابه في عظام اليد والساق والكاحل والحوض.