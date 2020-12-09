شكرا لقرائتكم خبر عن فندق «زاخر» في فيينا يتسلح بماضيه العريق لمواجهة «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ ف ب) يواجه فندق «زاخر» الفخم في قلب فيينا أزمة فيروس كورونا المتفشّية في البلد، متسلّحاً بتاريخه الإمبراطوري والملكي العريق الذي تغلّب خلاله على محن عدّة.

ويقول ماتياس فينكلر المدير العام لـ«زاخر»، «تخطّينا محناً كثيرة منذ إنشاء العلامة وعائلتنا تخطّط دوماً للمدى البعيد».

وتعوّل هذه المؤسسة العائلية الشهيرة الواقعة قبالة دار فيينا للأوبرا على النتائج الجيّدة التي حقّقتها في السنوات الأخيرة والمساعدات العامة التي تتلقّاها للتعويض عن غياب زبائنها الأثرياء الآتين من الخارج.

وكما الحال في كلّ فنادق البلد، لا يبقي «زاخر» أبوابه مفتوحة راهناً سوى لرحلات العمل القليلة جدّاً التي ما زالت مسموحة.

ضربة قاسية هي ضربة قاسية من دون أدنى شكّ لهذه العلامة الشهيرة المتوارثة أباً عن جدّ والتي تغرّد اليوم خارج سرب السوق العالمية الشديدة التنافسية للفنادق المصنّفة خمس نجوم.

ويقول فينكلر بفخر «نبتّ المسائل هنا خلال اجتماعات عائلية ولا نتلقّى أوامر من الخارج».

بدأت الحكاية في العام 1832 عندما طُلب من الحلواني الشاب فرانتس زاخر صنع قالب حلوى لقي نجاحاً كبيراً في البلاط، وبعد 44 سنة، فتح ابنه فندقاً، غير أن الفضل في اكتساب المؤسسة العائلية هذه السمعة الطيّبة يعزى لزوجة هذا الأخير.

فالكلّ يريد «النزول في الفندق»، من رجال أعمال وقادة أوركسترا وأدباء وبرلمانيين وسفراء وراقصات.

عربة للحلوى وفي فيينا الزاخرة بجنسيات وثقافات متعدّدة، تألّق نجم هذا الفندق الذي نجا من حربين عالميتين ولم يتأثّر بأفول سلالة هابسبورج، فازداد المشاهير عليه إقبالاً، من رومي شنايدر ونورييف والأمير تشارلز وجيسي نورمن، وازدان بهو الاستقبال فيه بصور تحمل تواقيعهم.

وعلى مرّ العقود، توسّعت المنشأة العائلية وباتت تمتدّ على ست عمارات من الطراز النيوكلاسيكي في الوسط التاريخي للمدينة المدرج في قائمة التراث العالمي لليونيسكو.

وفي ظلّ العزل العام، وضعت عند مدخل الفندق عربة شبيهة بعربات مدن الملاهي تباع فيها قطع الحلوى الشهيرة «زاخر تورتيه» لزبائن في سيّاراتهم.

وتقول زبونة بحماس «سمعت على التلفزيون: إنه بات من الممكن المجيء بالسيّارة وشراء قالب حلوى».

وتلقى قطع الحلوى هذه إقبالاً كبيراً ويجلبها الناطور للزبائن لأن بقيّة العاملين هم في بطالة جزئية.