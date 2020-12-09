شكرا لقرائتكم خبر عن «بيت الخير» تعزز تعاونها مع مؤسسة حميد بن راشد النعيمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”



أكدت جمعية بيت الخير، ارتباطها بعلاقات تعاون وتكامل مع مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في عجمان، وقالت إن علاقة الشراكة والتعاون بين الجمعية والمؤسسة تمتد إلى عشر سنوات مضت، وتوجت أخيراً بإقامة وقف عامر في المدينة الوقفية، التي أقامها صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد بن حميد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم إمارة عجمان في منطقة ليوارة، حيث منح سموه «بيت الخير» أرضاً لإقامة وقف متكامل، يضم 60 شقة سكنية مع توابعها.

وفي حديث لإذاعة «صوت الخير» التي تبثها الجمعية حول أنشطتها الخيرية، عبرت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، مدير عام المؤسسة، عن سعادتها واعتزازها بهذه الشراكة، وقالت: «نسعى دائماً لتعزيز اتفاقية الشراكة التي تجمعنا مع جمعية بيت الخير، والتي وقعناها عام 2010، وتوطيد أواصر التعاون لمساعدة أكبر عدد ممكن من الأسر المتعففة والحالات المحتاجة في إمارة عجمان، والمساهمة في تعزيز التكامل والوئام في ربوع الوطن، وقد ارتبطت المؤسسة مع الجمعية في العديد من المبادرات والمشاريع التي تدعم العديد من فئات المجتمع وأطيافه المختلفة، وإن شاء الله ستكون هناك خطط برامج ومشاريع مستقبلية مشتركة بين الطرفين، لما فيه مصلحة الفئات المحتاجة».

وكان وفد من «بيت الخير» قد قام مؤخراً بزيارة عمل لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية لبحث سبل تعزيز التعاون، ومناقشة المستجدات، ترأسه نائب المدير العام، سعيد مبارك المزروعي، وضم كلاً من عبد الله الأستاذ، مساعد المدير العام، ونهلة الأحمد، مدير شؤون الأفرع، وآمنة علي البلوشي، مدير فرع عجمان بالإنابة، وأميرة شاكر، نائب مدير الفرع، وقد عبر المزروعي عن اعتزازه بهذه الشراكة، التي تنمو يوماً بعد يوم، وقال في نهاية زيارته: «تشرفنا بهذه الزيارة الاستثنائية لمؤسسة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم إمارة عجمان، ولا ننسى ذكر ولي عهده الكريم، الذي دائماً ما يدعم ويتابع عن قرب كل الإنجازات والأعمال، التي تقوم بها «بيت الخير» في عجمان، ونصائحه المستمرة التي نفخر بها، ونعتز بإدارة الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، مدير عام المؤسسة، كونها الشريك لنا في العمل الخيري والمشجع، ودائما عند لقاءاتنا المشتركة، ننجح في بلورة العديد من المشاريع المشتركة، ونحن نكن لإمارة عجمان وللمؤسسة ولحكومة عجمان التي تدعم هذا التعاون كل التقدير والعرفان».