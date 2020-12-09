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محمد تيسير مطر يتابع أعمال تطوير بالمدرسة المعمارية أول مدرسه للتعليم الفنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام اليوم الأربعاء النائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب إرادة جيل وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بزيارة للمدرسة المعمارية بدر السلام أول مدرسة للتعليم الفني، برفقة عبد العزيز حسن مدير إدارة البساتين ودار السلام التعليمية وحسن الصعيدي وكيل الإدارة وفاطمة حسان مدير التعليم الخاص بالإدارة.

ويأتي اللقاء تمهيدًا لتطوير مسرح المدرسة بما يخدم الطلاب، والحديث حول تجهيز مقر لإدارة دار السلام التعليمية لتصبح إدارة تعليمية منفصلة عن البساتين.

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