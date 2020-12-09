شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة التركية: ميزانية تركيا 2021 تكشف عن إفلاس البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد رئيس حزب السعادة التركى، تمل كرم الله أوغلو، ميزانية 2021، التى لا تزال قيد المناقشة في البرلمان التركي، مؤكدًا أنها تكشف إفلاس البلاد.

وقال كرم الله أوغلو، خلال مؤتمر صحفي في مقر حزبه، هذه الميزانية -حفظها الله- ميزانية نضوب وفقر، وتنفصل عن المجتمع، ولا يوجد بها أي أمل في حل مشاكل البلاد. حسبما كشف موقع تركيا الآن.

وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، كمال كليتشدار أوغلو، قد وصف واضعي موازنة بلاده لعام 2021 التي تقرها الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان، بـ«آكلي الحرام»، ولا تعود بالفائدة على المواطنين.

وقال كليتشدار أوغلو خلال كلمة له حول ميزانية 2021 في البرلمان التركي، «الموازنة التي أعرفها تعلنها وزارة المالية في مؤتمر صحفي، بحضور كافة المؤسسات الاقتصادية، ولكن هذا الأمر لم يحدث.

واستنكر أن موازنة الدولة للعام المقبل لا تخدم المواطن، قائلًا: «ماذا تجلب هذه الموازنة إلى الفلاح والعامل والمتقاعد؟ في الواقع تخدم وتصب في مصلحة (آكلي الحرام) ومن يخدمونهم»، في إشارة إلى النظام الحاكم.

ومنذ أيام، كشف حزب الخير التركي عن أعباء جديدة سيتحملها فقراء تركيا في موازنة الحكومة المركزية للعام 2021، وقال إن 19.5 % من الإيرادات الضريبية للبلاد في الموازنة الجديدة ستذهب لسداد فوائد اقتراض الحكومة.