شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة التركية: ميزانية تركيا 2021 تكشف عن إفلاس البلاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد رئيس حزب السعادة التركى، تمل كرم الله أوغلو، ميزانية 2021، التى لا تزال قيد المناقشة في البرلمان التركي، مؤكدًا أنها تكشف إفلاس البلاد.
وقال كرم الله أوغلو، خلال مؤتمر صحفي في مقر حزبه، هذه الميزانية -حفظها الله- ميزانية نضوب وفقر، وتنفصل عن المجتمع، ولا يوجد بها أي أمل في حل مشاكل البلاد. حسبما كشف موقع تركيا الآن.
وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، كمال كليتشدار أوغلو، قد وصف واضعي موازنة بلاده لعام 2021 التي تقرها الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان، بـ«آكلي الحرام»، ولا تعود بالفائدة على المواطنين.
وقال كليتشدار أوغلو خلال كلمة له حول ميزانية 2021 في البرلمان التركي، «الموازنة التي أعرفها تعلنها وزارة المالية في مؤتمر صحفي، بحضور كافة المؤسسات الاقتصادية، ولكن هذا الأمر لم يحدث.
واستنكر أن موازنة الدولة للعام المقبل لا تخدم المواطن، قائلًا: «ماذا تجلب هذه الموازنة إلى الفلاح والعامل والمتقاعد؟ في الواقع تخدم وتصب في مصلحة (آكلي الحرام) ومن يخدمونهم»، في إشارة إلى النظام الحاكم.
ومنذ أيام، كشف حزب الخير التركي عن أعباء جديدة سيتحملها فقراء تركيا في موازنة الحكومة المركزية للعام 2021، وقال إن 19.5 % من الإيرادات الضريبية للبلاد في الموازنة الجديدة ستذهب لسداد فوائد اقتراض الحكومة.
كانت هذه تفاصيل خبر المعارضة التركية: ميزانية تركيا 2021 تكشف عن إفلاس البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.