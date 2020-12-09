غدا.. احتفالية كبرى أمام مبنى الأهرام ضمن مبادرة "مصر أولا.. لا للتعصب"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق من أمام مؤسسة الأهرام، غدا الخميس، احتفالية كبرى في إطار مبادرة "مصر أولاً.. لا للتعصب" بمناسبة بدأ انطلاق الدورى العام لكرة القدم وصولاً إلى دعوة النقاد الرياضيين والإعلاميين فى مجال الرياضة لنبذ التعصب والانحياز وبداية مرحلة جديدة قوامها التعاون المشترك، بهدف إنجاح الموسم الجديد. تبدأ الاحتفالية في الخامسة مساءً من أمام مؤسسة الأهرام بعرض موسيقى وزارة الشباب والرياضة، وبحضور وزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، يعقبها إنارة مبنى الأهرام، ويعقب ذلك عقد لقاء فكري في قاعة نجيب محفوظ تلقى فيه كلمات قصيرة عن تناول خطة وزارة الشباب للموسم الجديد، والضوابط الإعلامية للتصدي لأى مخالفات تحدث وخطة التليفزيون المصرى لنقل المباريات والسياسات والأكواد الخاصة بالنشر في البرامج والصحف ويعقب ذلك حفل من كورال وزارة الشباب والرياضة.

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