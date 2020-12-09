ردًا على أمريكا.. إيران تفرض عقوبات على السفير الأمريكي في اليمن

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية فرضها عقوبات على السفير الأمريكي في اليمن كريستوفر هنزل، ردا على فرض واشنطن عقوبات على سفيرها في صنعاء.

واعتبرت الخارجية أن "السفير الأمريكي في اليمن ساهم في قيادة الحرب وقتل الأبرياء ودعم التحالف المعتدي بالسلاح والمال والموقف السياسي".

وأشارت إلى أن "السفير الأمريكي في اليمن ساهم في استمرار العقوبات القاسية واللاإنسانية ضد الشعب اليمني ولعب دورا في السيناريو المشؤوم لتقسيم اليمن وكذلك الأعمال التخريبية لإيقاف التسوية السياسية للأزمة

اليمنية. السفير الأمريكي تسبب بكارثة إنسانية في اليمن وإحداث أكبر مأساة في القرن".

وتصاعدت حدة الخلافات الداخلية في إيران بشأن قانون مثير للجدل يتعلق بالسياسة النووية، وذلك بعدما تخلف الرئيس حسن روحاني عن الالتزام بمهلة زمنية لتنفيذ القانون الذي أقره البرلمان مؤخرا.

وقال رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) محمد باقر قاليباف اليوم الأربعاء إنه كان من المفترض أن يقدم روحاني القانون للسلطات المعنية

لتنفيذه في غضون خمسة أيام من إقراره، "إلا أن هذا لم يحدث وانتهت المهلة".

ورغم أن قاليباف قادر من الناحية القانونية على تنفيذ القانون دون موافقة روحاني، فإن هذه ستكون سابقة في السياسة الداخلية الإيرانية. ولم يتضح بعد ما الذي سيحدث لاحقا.

ويعتقد مراقبون أن المرشد الإيراني علي خامنئي سيتخذ قرارا في هذا الشأن.

ويلزم القانون منظمة الطاقة الذرية الإيرانية برفع مستويات تخصيب اليورانيوم، وإنتاج ما لا يقل عن 120 كيلوجراما من اليورانيوم بمستوى تخصيب 20% سنويا في منشأة فوردو وتخزينه خلال شهرين من بدء اعتماد هذا القانون.