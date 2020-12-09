الشهر المقبل.. رواد المحطة الفضائية ينفذون مهمتين في الفضاء المفتوح

أعلنت وكالة ناسا الأمريكية أن رواد المحطة الفضائية الدولية سيخرجون بمهمتين إلى الفضاء المفتوح في يناير المقبل.

وتبعا للوكالة فإن "شهر يناير من العام القادم سيشهد خروج رواد من المحطة الفضائية الدولية في مهمتين إلى الفضاء المفتوح، وضمن البرنامج الأمريكي المخصص لهذه المهمات، ومن المفترض أن يخرج في

المهمتين رائدا الفضاء، مايكل هوبكنز وفيكتور غلوفر".

وكان العام الجاري قد شهد 8 عمليات لخروج الرواد من المحطة الفضائية الدولية لتنفيذ مهمات في الفضاء المفتوح، سبع عمليات منها تمت ضمن البرنامج الأمريكي، وواحدة ضمن البرنامج الروسي.

وفي نوفمبر الفائت كانت مصادر في مؤسسة "إينيرغيا" الروسية قد أشارت إلى أن رواد الفضاء الروس الذين سيتواجدون على متن المحطة الفضائية الدولية من المفترض أن يخرجوا في سبع مهمات إلى الفضاء المفتوح عام 2021.

ويتواجد على متن المحطة حاليا عدة رواد فضاء، هم الروسيان، سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود-سفيرتشكوف، ورواد تابعون لناسا هم: مايكل هوبكنز، وفيكتور غلوفر، وكاثلين روبنز، وشانون ووكر، ورائد الفضاء الياباني، سويشي نوجوتشي.