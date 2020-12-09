كندا تُقر لقاح فايزر ضد فيروس كورونا

منحت هيئة الصحة الكندية، اليوم الأربعاء، الضوء الأخضر للقاح (كوفيد-19) الخاص بشركة فايزر، وهي خطوة رئيسية نحو إطلاق أكبر برنامج للتلقيح في تاريخ كندا.

وأعلنت هيئة الصحة الكندية، الموافقة على اللقاح، مشيرة إلى أن مسؤولي الصحة العامة والحكومة سيعقدون إيجازًا لمناقشة تفاصيل خطة طرح اللقاح في وقت لاحق اليوم.

كان رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، قد أعلن أن عدة مئات الآلاف من جرعات لقاح فايزر (كوفيد-19) ستكون متاحة في كندا قبل نهاية العام، لافتا إلى أن الجرعات ستخصص في المقام الأول لسكان دار الرعاية الطويلة الأجل والموظفين العاملين

هناك.

وقال ترودو إن 249 ألف جرعة لقاح ستصل إلى كندا بحلول نهاية العام، مضيفًا أن اللقاح المكون من جرعتين سيكون في متناول اليد بحلول نهاية العام لإطلاق حملة تلقيح شاملة، والتي من المتوقع أن تستغرق عدة أشهر حتى تكتمل.

ويخطط الرئيس الإيراني حسن روحاني ،اليوم الأربعاء، للحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا من بلد أجنبي، وبعث بـ"مئات اللعنات" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد روحاني أثناء اجتماع حكومي أنه وجه وزارة الصحة لشراء لقاح ضد الفيروس التاجي، وتابع: "ينبغي علينا الآن توفير اللقاح وتطعيم

المعرضين للإصابة بالمرض بدرجة عالية"، دون أن يكشف عن الدولة التي ستزود إيران باللقاح.

وأشار إلى أن الحكومة صادقت اليوم على "قرار مهم حول كورونا" يتطلب المصادقة النهائية في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفيروس التاجي السبت القادم.

وشدد روحاني على ضرورة "إرسال مئات اللعنات" إلى

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إزاء كل لقاح تشتريه إيران، مشيرا إلى أن الأمر الذي يمكن حله باتصال هاتفي واحد يستغرق الآن عدة أسابيع أو حتى أشهر.

وسبق أن أعلن روحاني أمس في ملتقى اللجان التخصصية التابعة للمجلس الوطني لمحاربة جائحة كورونا، أن إنتاج اللقاح ضد الوباء بشراكة العلماء الإيرانيين والحصول على اللقاح من دول أخرى ضمن أجندة الحكومة.

وسجلت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، 10 آلاف و223 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.