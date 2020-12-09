كشفت صحيفة "الأنباء" الكويتية، عن وجود تحركات من قبل الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، لعودة التشغيل بين مصر والكويت ، وذلك للرحلات المغادرة من الكويت بطريقة مباشرة أولًا، وذلك تمهيدًا لتشغيل الرحلات التجارية بين البلدين الشقيقين ذهابا وعودة قريبا جدًا.
ونقلت صحيفية "الأنباء" عن المصدر ان الإدارة العامة للطيران المدني استقبلت يوم الثلاثاء الماضي خطابا رسميا من شركة مصر للطيران بطلب تشغيل الرحلات المغادرة من الكويت الى مصر، وذلك تسهيلا لعودة العمالة المصرية الراغبة في السفر وتسهيلاللإجراءات بدلا من لجوء الجالية المصرية إلى جهة وسيطة (ترانزيت) للعودة إلى بلدانها.
وذكر المصدر ان «الطيران المدني» بحثت الأمر في اجتماع عقده على مدار اليومين الماضيين، وذلك لترتيب الأفكار والرؤى وإبلاغ شركات الطيران الوطنية ومعرفة مدى استعدادها لذلك.
وفي رد مقتضب حول موعد تشغيل رحلات العودة للمصريين، قال المصدر: «قريبا جدًا».
وفي السياق ذاته، كشفت القنصلية المصرية في الكويت أنه في إطار توجيه مجلس
من جهة أخرى، من جانبها أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في تعميم إلى جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي السماح لجميع العاملين بوزارة الصحة الكويتية ممن لديهم إقامة سارية أو حاملو سمات الدخول الصالحة للسفر إلى الكويت بالرحلات المباشرة او الترانزيت، والسماح للركاب ممن لديهم صلة قرابة من الدرجة الأولى (زوج - زوجة - أبناء) أو التحاق بعائل لأحد العاملين بوزارة الصحة بالسفر الى الكويت في الرحلات المباشرة او الترانزيت أو سمة دخول صالحة.
كانت هذه تفاصيل خبر مباحثات لإعادة تشغيل خطوط الطيران المباشر بين مصر والكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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