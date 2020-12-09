بيم تبيع 35 من أسهم فرعها المغربي لشركة بريطانية

أعلنت مجموعة بيم التركية المختصة في تجارة التجزئة عن تفويت 35 في المائة من أسهم فرعها المحلي في المغرب لفائدة مجموعة Blue Investment Holding البريطانية.

وجاء الإعلان المذكور، في بيان، أدلت به الشركة ذاتها لـمنصة KAP، وأوضحت فيه أن سعر البيع أوليا بلغ 70 مليون دولار، فيما أوردت وسائل إعلامية تركية أن هذا الرقم قد يرتفع بعد عملية التصحيح، قبل الإغلاق، ليتراوح بين 77 و 82 مليون دولار.

وينتظر أن يصبح البيع نهائيا بمجرد حصول الشركة التركية على الضوء الأخضر من مجلس المنافسة في المغرب.

وأفاد المصدر ذاته أن الصفقة تهدف إلى “الحفاظ على اتجاه النمو الحالي للشركة في المغرب، وتطويره، والمساهمة في توطين المستثمرين المتخصصين في المنطقة”.