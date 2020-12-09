رد أمريكي رسمي على وفاة 6 أشخاص في تجارب لقاح “فايزر”

علقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام عن وفاة 6 أشخاص بعد تلقيهم لقاح شركة فايزر لفيروس كورونا المستجد.

وفي إفادة للهيئة نشرتها صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، قالت إن الوفيات الست المذكورة لا علاقة لها باللقاح، لكن من بين من تمت تجربة اللقاح عليهم هناك حالات مصابة بعدوى كورونا شديدة، وقد توفي منهم 6 حالات بالفعل، 4 ممن تلقوا لقاحا وهميا واثنان تم تطعيمهما باللقاح الحقيقي.

وأكدت أنه لا توجد حالات من الوفيات الست مرتبطة باللقاح، كما لا توجد مخاوف متعلقة بسلامته، بعد أن حقق نسبة نجاح تتجاوز 90% في التجارب السريرية.

وكانت وسائل إعلام نشرت أن تقريرا للهيئة قال إن 6 أشخاص توفوا خلال تجارب اللقاح الذي طورته شركتا “فايزر” الأمريكية و”بيونتك” الألمانية.