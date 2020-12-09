شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يوقع مرسوماً يضمن توزيع اللقاحات في أمريكا قبل الدول الأخرى والان مع التفاصيل

الأربعاء 9 ديسمبر 2020 وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء مرسوماً يمنح الولايات المتحدة أولوية في تسلم اللقاحات قبل تصديرها، لافتا الى أن البلاد قد تفتقر إلى جرعات كافية بعد مرحلة التقليح الأولى.

وأوضح أن المرسوم ينص على أن "تعطي الحكومة الأمريكية أولوية لتلقيح المواطنين الأمريكيين قبل إرسال اللقاحات الى دول أخرى"، علما أن تحالف فايزر/بايونتيك الذي يتوقع أن يحصل خلال الايام المقبلة على ترخيص للقاحه أعلن أن كمية الجرعات التي سيسلمها في الولايات المتحدة لن تتجاوز مئة مليون.

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