شكرا لقرائتكم خبر عن 18 وزيرا ..رئيس الحكومة يقدم التشكيل الجديد للرئيس اللبناني والان نبدء بالتفاصيل

استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم في قصر بعبدا الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري لعرض آخر التطوّرات على الصعيد الحكومي. وبعد اللقاء الثنائي أعلن الرئيس المكلف سعد الحريري أنه قدم تشكيلة حكومية كاملة من 18 وزيرا من أصحاب الاختصاص بعيدا عن الانتماء الحزبي، والرئيس ميشال عون سيدرس التشكيلة قبل ^ن نعود إلى لقاء آخر في جو إيجابي، والأمل كبير بتشكيل الحكومة لإعادة إعمار بيروت والثقة للبنانيين عبر تحقيق الإصلاحات.

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