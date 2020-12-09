شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعاقب 6 أفراد كيانات بقانون «ماجنيتسكي» والان نبدء بالتفاصيل

حددت الولايات المتحدة ثلاثة أشخاص من مكاو وقرغيزستان وليبيريا وثلاثة كيانات في هونج كونج وبالاو وكمبوديا لفرض عقوبات عليهم بموجب قانون ماجنيتسكي الدولي، وذلك حسبما جاء بالموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة.

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