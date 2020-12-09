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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجامعة العربية تدين هجمة الجيش الإسرائيلي على أبناء الجولان العربي السوري المحتل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات هجمة الجيش الإسرائيلي على أبناء الجولان السوري العربي المحتل، مما أدى إلى سقوط عشرات الإصابات والاعتقالات في صفوفهم.
وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية الدكتور سعيد أبو علي: إن هذه الممارسات القمعية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي تأتي في نطاق السياسات الممنهجة والإرهاب الرسمي المنظم الذي تمارسه في الجولان والأراضي الفلسطينية المحتلة لمواصلة فرض الأمر الواقع القسري للاستيطان والضم والتهويد.
وحمّل الدكتور أبو علي المجتمع الدولي ومنظماته المعنية المسؤولية خاصة في التصدي لهذه الانتهاكات، مؤكداً ضرورة العمل على توفير الحماية الدولية اللازمة وإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.
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