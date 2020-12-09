شكرا لقرائتكم خبر عن في جريمة قتل المعلم.. فرنسا تعتقل 5 مشتبهين جدد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم (الأربعاء)، أن شرطة مكافحة الإرهاب اعتقلت خمسة أشخاص آخرين ضمن التحقيق في مقتل المعلم صامويل باتي قرب باريس على يد تلميذ في شهر أكتوبر الماضي.

وقالت صحيفة «لو باريزيان» إن الموقوفين الجدد من أصول شيشانية وتتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما، ويعتقد أنهم كانوا على تواصل مع منفذ الجريمة التلميذ عبدالله أنزوروف، ونفذت الاعتقالات في إقليمي لوار العليا وهوت دو سين.

وقررت السلطات الفرنسية تقديم 14 شخصا إلى العدالة في قضية مقتل المعلم باتي، ويواجه خمسة منهم تهمة التواطؤ مع الجاني حيث قتل باتي بقطع الرأس قرب مدرسة في بلدة كونفلان سانت أونورين في 16 أكتوبر، بعد أن عرض على التلاميذ خلال درس مقرر بشأن حرية التعبير رسوما كاريكاتورية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. كما قتل منفذ الجريمة أنزوروف، وهو تلميذ مسلم من أصول شيشانية برصاص الشرطة.