شكرا لقرائتكم لأول مرة من 5 عقود.. تأجيل مؤتمر ميونيخ للأمن بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن منظمو مؤتمر ميونيخ للأمن اليوم الأربعاء تأجيله بسبب جائحة كورونا.

والمؤتمر ملتقى للنخبة في مجالي الدفاع والأمن على مستوى العالم وينعقد في ميونيخ عاصمة ولاية بافاريا الألمانية في شهر فبراير من كل عام.

وهي المرة الأولى منذ ٥ عقود يتم فيها إلغاء مؤتمر ميونيخ للأمن.

وقال رئيس المؤتمر فولفغانغ إشينجر إنه يعمل على تحديد موعد جديد للمؤتمر الذي يُعرف أيضا باسم "مؤتمر دافوس للدفاع" بعد التنسيق مع السلطات الصحية على أن يعلن عنه لاحقا.

وأضاف "هدفي هو انعقاد مؤتمر ميونيخ للأمن 2021 بطريقة تقليدية قدر الإمكان بمجرد أن تسمح الظروف بذلك".