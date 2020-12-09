شكرا لقرائتكم خبر عن «الأدوية الأوروبية» تؤكد تعرضها لهجوم إلكتروني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لاهاي - أ ف ب

قالت الهيئة المنظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إنها وقعت ضحية هجوم إلكتروني، قبل أسابيع على إعلانها القرار المتعلق بإعطاء موافقة خاصة للقاحين لفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوكالة ومقرها أمستردام، إجراء تحقيق في الحادثة، لكنها لم تكشف متى حصل الهجوم بالتحديد ولم تعط تفاصيل حول ما تم استهدافه.

وقالت في بيان مقتضب إن «وكالة الأدوية الأوروبية تعرضت لهجوم الكتروني»، موضحة أنها «سارعت إلى بدء تحقيق شامل بتعاون وثيق مع أجهزة تطبيق القانون وكيانات أخرى ذات صلة».

وتابعت «لا يمكن لوكالة الأدوية الأوروبية أن تعطي تفاصيل إضافية فيما التحقيق مستمر. سيتم توفير المزيد من المعلومات في الوقت المناسب».

وطلبت متحدثة باسم وكالة الأدوية العودة إلى البيان لدى استفسار وكالة فرانس برس عن مزيد من التفاصيل.

وكانت الوكالة أكدت أنها ستعلن قرارها بشأن موافقة مشروطة للقاح فايز/بايونتيك في اجتماع يعقد في موعد أقصاه 29 كانون الأول/ديسمبر.

ويفترض أن يلي ذلك قرار بشأن لقاح موديرنا بحلول 12 كانون الثاني/يناير المقبل. وتجري الهيئة المنظمة أيضا مراجعات للقاحين من تطوير جامعة أكسفورد/استرازينيكا وجونسون اند جونسون.