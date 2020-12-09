شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تنفذ تمرين «اتحاد 49» غداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشارت وزارة الداخلية إلى تنفيذها تمارين ميدانية في مختلف إمارات الدولة «اتحاد 49»، والتي تبدأ من يوم غد الخميس وحتى يوم السبت 12 ديسمبر، وقد يصاحب ذلك تحرك وحدات عسكرية، «لذا يرجى من الجمهور الكريم عدم التصوير والابتعاد عن أماكن التمرين، وإفساح الطريق لوحدات الشرطة حفاظاً على سلامتكم»

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