شكرا لقرائتكم خبر عن علاج للسرطان يقفز بسهم شركة 350% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تضاعفت أسهم شركة «كوريس» الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية (Curis Inc. CRIS)، أكثر من ثلاث مرات بنسبة تجاوزت 350%، بعد أن أعلنت الشركة عن بيانات أولية إيجابية بخصوص دراسة المرحلة الأولى من علاج سرطان الدم. وتضخم حجم التداول إلى 42.5 مليون سهم مقارنة بمتوسط اليوم الكامل البالغ حوالي 1.7 مليون سهم.

وقالت الشركة في بيان، إن تجارب العلاج الأحادي CA-4948 على المرضى البالغين قد أظهر علامات جيدة مضادة للسرطان وحقق انخفاضاً متوسطاً بنسبة 27% في عبء الورم على النشاط البيولوجي.

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