شكرا لقرائتكم خبر عن زاراجوسا: المركز السادس لا يناسب شباب الأهلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبدالوهاب

أكد جيرارد زاراجوسا، المدير الفني لشباب الأهلي، جاهزية فريقه لمباراته أمام الظفرة عندما يلتقيان في السادسة من مساء الجمعة على أرض استاد راشد في ختام المرحلة التاسعة من دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن طرفي المواجهة أصبح كل منهما كتاباً مفتوحاً للآخر على خلفية أنها المواجهة الثالثة بينهما هذا الموسم، كما أكد عودة البرازيلي كارلوس إدواردو إلى الصفوف بعد تعافيه من الإصابة.

وأضاف زاراجوسا في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: «لدينا 30 لاعباً في القائمة جاهزون لخوض المباراة، ويمكن أن يشاركوا في أي لحظة ويصنعوا الفارق، ومن ضمنهم اللاعبون الشباب، وكارلوس إدواردو، وأحمد خليل الذين انضموا لتدريبات الفريق الأخيرة بجانب محمد مرزوق».

وتابع: «الفريق أصبح في حالة فنية رائعة وتحسن كثيراً من النواحي الفنية والتكتيكية، وحققنا الفوز في المباريات الأخيرة التي خضناها، وأنا أثق باللاعبين وقدرتهم على الخروج بنتيجة تسعد الجمهور، ونتطلع من المباريات القادمة في الدوري للاستفادة من الحالة الفنية الجيدة التي يمر بها الفريق في الوصول إلى مركز متقدم في الترتيب، حيث إن المركز السادس لا يناسبنا قياساً على مستوانا الفني الذي نقدمه».