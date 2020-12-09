شكرا لقرائتكم خبر عن «بيئة أبوظبي» تطلق خارطة التربة للدولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

احتفالاً باليوم العالمي للتربة الذي يصادف 5 ديسمبر من كل عام، أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي خارطة التربة لدولة الإمارات باستخدام النظام المرجعي العالمي والتي تم تطويرها بالتعاون مع المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) وسيتم دمجها في أول أطلس شامل للتربة في قارة آسيا لتكون بذلك من أوائل الدول على مستوى المنطقة في إصدار هذه الخارطة.

وجاء إطلاق الخارطة ضمن الفعالية التي نظمتها الهيئة افتراضياً وحضرها الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير التغيّر المناخي والبيئة، والدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، والدكتورة طريفه الزعابي، المدير العام بالإنابة للمركز الدولي للزراعة الملحية (أكبا)، وساشا كو أوشيما، نائب مدير قسم الأراضي والمياه بمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.

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