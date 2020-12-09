شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي لعمليات إبحار سفن الشحن عبر القطب الشمالي في 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات أن السفن التي تبحر عبر الممر الملاحي الأكثر ازدحاماً على طول الساحل السيبيري في المنطقة القطبية الشمالية سجلت أعلى عدد من الرحلات على الإطلاق العام الحالي، حيث أتاح ذوبان الجليد بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً عبور مزيد من السفن.

وارتفعت درجة حرارة القطب الشمالي بمعدل أسرع من بقية العالم خلال العقود الثلاثة الماضية ما أدى لانتعاش نشاط الشحن.

وأظهر تحليل لمركز الخدمات اللوجستية في أقصى الشمال بكلية إدارة الأعمال في جامعة نورد النرويجية أن هناك 62 عملية عبور عبر طريق بحر الشمال حتى 9 ديسمبر/ كانون الأول مقابل 37 عام 2019 بأكمله.

وقال سيرجي بالماسوف، من المركز، لرويترز «هذا العام شهد أكبر عدد من عمليات المرور الكاملة... نرى أن أحد أسباب الزيادة هو وجود أوضاع مواتية بخصوص الجليد في موسم الملاحة».

وأوضحت بيانات المركز أن عدد السفن التي تستخدم الطريق ارتفع إلى 331 سفينة منذ بداية العام حتى الآن في مقابل 277 سفينة في عام 2019 بالكامل. (رويترز)