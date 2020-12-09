وزيرة التخطيط: طرح شركتي صافي والوطنية للبترول التابعتين للجيش أمام القطاع الخاص تمهيدًا لطرحها في البورصة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط في بيان اليوم الأربعاء إن صندوق مصر السيادي وقع في فبراير الماضى اتفاق تعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للاستثمار فى شركاتِه وتمَّ اختيارُ شركتين هما الشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافى) وشركة الوطنية للبترول.

وأضافت أنه تم عمل دراساتٍ من خلال عددٍ من خبراءٍ ومتخصصين وبيوت الخبرة، وتم الانتهاءُ من وضعِ صحيفة استثمار لهذه الشركات وسيتم طرحُها للقطاعِ الخاص للاستثمار فيها كمرحلة أولى ثم يتم طرحها فى البورصة المصرية وتكون متاحةً لكل المصريين لتملك أسهمها والاستثمار فيها من خلال البورصة.

وقالت السعيد إنه سيتمُ التعاون مع جهازِ مشروعات الخدمة الوطنية فى شركات أخرى ستعلن عنها تباعًا.

وأضافت أن هذه الشركات سيتم طرحُها للقطاعِ الخاص وفق شروطٍ وضوابط، تضمنُ أن تحققَ أعلى العوائدِ للدولة المصرية وأن تخلقَ فرصَا استثمارية حقيقية للقطاعِ الخاص فى المرحلة الأولى وتكونُ كذلك فرصة للمواطنين لامتلاكِ أسهمًا فيها والاستثمار فى أسهمِها.